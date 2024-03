Botafogo x Barranquilla: saiba como comprar ingresso

O Botafogo divulgou, nesta sexta-feira (22/03), as informações sobre as vendas de ingressos para partida diante do Junior Barranquilla. Os times se enfrentam no dia 3 de abril, às 19h (Horário de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Botafogo x Junior Barranquilla

A venda de ingressos iniciou nesta sexta-feira (22/03) para os sócios alvinegros. Os valores variam entre R$12 e R$200. As entradas, inicialmente, devem ser compradas de forma online, através do site “Ingresse”. Em seguida, haverá comercialização física de bilhetes.

Abertura da venda de ingressos

22/03 – Plano Glorioso – 10h

23/03 – Plano Alvinegro – 10h

24/03 – Plano Preto – 10h

25/03 – Plano Branco – 10h

30/03 – Público Geral (Online) – 10h

31/03 – Venda Física – 9h

SETORES EM FUNCIONAMENTO:

Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior e Oeste Superior A e B e Norte (Botafogo)

Setor Leste Inferior

Inteira: R$200/Meia: R$100

CAMISA 7

Glorioso – Grátis – Check-in

Alvinegro – Grátis – Check-in

Alvinegro Off Rio – R$40

Preto – R$80

Branco – R$100

Setor Leste Superior

Inteira: R$90/Meia: R$45

CAMISA 7

Glorioso – Grátis – Check-in

Alvinegro – Grátis – Check-in

Alvinegro Off Rio – R$18

Preto – R$36

Branco – R$40

Setor Oeste Inferior

Inteira: R$200/Meia: R$100

CAMISA 7

Glorioso – Grátis – Check-in

Alvinegro – Grátis – Check-in

Alvinegro Off Rio – R$40

Preto – R$80

Branco – R$100

Setor Oeste Superior

Inteira: R$100/Meia: R$50

CAMISA 7

Glorioso – Grátis – Check-in

Alvinegro – Grátis – Check-in

Alvinegro Off Rio – R$20

Preto – R$40

Branco – R$50

Setor Norte

Inteira: R$60/Meia: R$30

CAMISA 7

Glorioso – Grátis – Check-in

Alvinegro – Grátis – Check-in

Alvinegro Off Rio – R$12

Preto – R$24

Branco – R$30

