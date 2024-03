Em Wembley, Seleção finaliza preparação para amistoso. Veja a escalação!

O técnico Dorival Júnior finalizou, nesta sexta-feira (22), a preparação para o amistoso contra a Inglaterra, que marcará a sua estreia na Canarinho. As atividades, aliás, foram em Wembley, palco da partida de sábado, às 16h (de Brasília). Em campo, o treinador testou, mais uma vez, a equipe que irá iniciar o confronto.

Durante o treinamento, Dorival buscou implementar a sua ideia de jogo com todos os jogadores. Uma das principais características foi a utilização dos lados do campo para construir as jogadas. As formações mais utilizadas foram 4-3-3 e 4-4-2.

Além disso, a comissão técnica de Dorival, segundo o “ge”, comandou trabalho voltado nas jogadas de bola parada da equipe inglesa.

Escalação da Seleção

Logo após o treinamento, Dorival confirmou, em coletiva, a escalação do Brasil para o amistoso. Portanto, o time deve iniciar com: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.

Depois do amistoso contra a Inglaterra, a Canarinho enfrentará a Espanha, na terça-feira, no Santiago Bernabéu.

