Ídolo do Goiás, goleiro Tadeu projeta clássico contra o Vila e comenta renovação: “Carinho e respeito pelo clube”

O goleiro Tadeu, um dos pilares e ídolo do Goiás, projetou o duelo da equipe contra o rival Vila Nova no próximo domingo (24), em compromisso válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. Na partida de ida, o Esmeraldino foi derrotado por 1 a 0 e vai buscar a virada em casa.

“É o verdadeiro clássico do futebol goiano. Vencer é muito importante e solidifica o trabalho, ainda mais numa decisão. Acredito que todo jogo entre Goiás e Vila sempre é uma decisão, independente se vale título, vaga ou no Campeonato Brasileiro. Então, particularmente pra mim, é fundamental essa vitória. Pela classificação, mas mais que isso, a gente sabe o quanto o estado, a cidade, param e o quanto traz alegria ao nosso torcedor quando vencemos o rival. A expectativa é essa e vamos fazer de tudo pra cumprir”, disse o goleiro.

Tadeu e a sequência

Quando perguntado sobre o andamento da sua renovação contratual com o Goiás, Tadeu ressaltou a expectativa de permanecer no clube, mas pontuou a necessidade de bons momentos junto à equipe.

“Venho de uma família humilde que me ensinou valores e respeito, isso me faz pensar muito numa renovação como essa. Claro que eu não quero passar mais cinco anos aqui sem conquistar títulos e o clube vivendo essa oscilação. Óbvio que quero e planejo o clube mudando de patamar, como o Goiás já viveu grandes momentos. A expectativa é essa, que o clube volte a ser aquele grande que não vivia essa oscilação. Eu penso muito no lado profissional, mas o lado pessoal pesa muito devido ao carinho e ao respeito que tenho pelo clube”, concluiu.

O novo contrato de Tadeu com o Goiás é válido até dezembro de 2028.

