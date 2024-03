Daniel Alves não paga fiança e segue preso em Barcelona

O lateral Daniel Alves segue preso em Barcelona. Até o momento, o jogador não pagou a fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) e vai dormir, pelo menos, mais três noites no Centro Penitenciário Brians 2.

O ala tinha que pagar a fiança até as 15h desta sexta-feira (22) no horário de Barcelona (11h de Brasília). Como hoje já é sexta, Alves agora terá a possibilidade de pagar a fiança somente na próxima semana.

Daniel Alves teve o pedido de liberdade provisória aceito nessa semana. No entanto, ele terá de cumprir algumas condições para isso. Por exemplo, não poderá chegar perto da vítima, entregar os passaportes, não sair da Espanha e se apresentar as autoridades sempre que for solicitado. Além, evidentemente, de pagar a fiança. Ele está preso desde janeiro de 2023.

De acordo com o “La Vanguardia”, a defesa de Daniel Alves busca empréstimo para tirar o atleta da cadeia. Um banco teria se comprometido a emprestar o dinheiro. Todavia, boa parte das instituições bancárias que o atleta buscou negou por risco de queimar a reputação.

