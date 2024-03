Soteldo se anima com recuperação, mas Grêmio adota precaução com volta

Uma das grandes contratações do Grêmio para esta temporada, Soteldo está perto de retornar aos gramados. Em vídeo divulgado pelo Imortal nesta sexta-feira, o atacante celebrou a evolução em sua lesão muscular grau 3 no adutor da coxa direita e animou o torcedor.

Soteldo lesionou-se no dia 31 de janeiro, no triunfo gremista por 1 a 0 sobre o Juventude. Ele precisou ser substituído pelo técnico Renato Portaluppi após sentir um desconforto na coxa em um pique pela lateral. Apesar de ter jogado apenas quatro vezes, ele vinha sendo destaque no Grêmio. Neste período, anotou um gol e deu uma assistência.

“Estou muito feliz de volta, é o que eu mais gosto. O que eu mais quero é ajudar o time em todas as competições que vêm agora e tenho que estar 100% para fazer isso. Para mim, a lesão foi um pouco frustrante, pois eu vinha muito bem. Comecei muito bem o torneio, mas são coisas que realmente podem acontecer nessa profissão. Tratei com muita tranquilidade e foquei na recuperação. Graças a Deus já estou de volta”, afirmou Soteldo, no vídeo postado pelo Imortal.

O atacante venezuelano demonstrou muito empenho em seu processo de recuperação da lesão muscular. O Grêmio disponibilizou equipamentos para acelerar a volta do jogador, como câmaras hiperbáricas compradas recentemente, que servem para prevenir lesões e acelerar recuperações.

“Fazia os dois turnos aqui, ficava aqui. Quando chegou a câmara hiperbárica ajudou demais. Foi um trabalho muito bom da minha parte e dos médicos do clube”, explicou.

Atacante teve lesão muscular grave

Coordenador do setor de fisioterapia do Grêmio, Henrique Valente afirma que a lesão de Soteldo é considerada grave. Inicialmente, a expectativa era que o atleta ficasse fora de todo o Campeonato Gaúcho. Contudo, a possibilidade de atuar em uma possível decisão do Estadual surpreende o clube.

“Logo após o término da partida, nós já tínhamos ideia do tamanho da lesão até pelo momento e o jeito que ela aconteceu na partida. Vinte quatro horas depois foi feito um exame, que nos mostrou que realmente ele teve uma lesão muscular de grau três. Ou seja, uma ruptura completa do adutor do púbis e isso é considerado uma lesão grave”, afirmou.

Soteldo não joga semifinal do Gaúcho pelo Grêmio

Soteldo voltou a treinar com os companheiros recentemente no CT Luiz Carvalho. Ele segue sendo monitorado pelo departamento médico e vai ter um aumento controlado da carga nas atividades para voltar a atuar pelo Grêmio. Ele ficou um bom período fazendo fortalecimento muscular na academia.

Apesar do avanço na recuperação, Soteldo não vai enfrentar o Caxias na próxima terça-feira (26), na Arena, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Na ida, o Tricolor venceu por 2 a 1 e, dessa maneira, pode empatar para avançar à decisão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Soteldo se anima com recuperação, mas Grêmio adota precaução com volta apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.