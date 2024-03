Jair e Paulinho, do Vasco, postam foto; saiba sobre a recuperação da dupla

Os meias Jair e Paulinho publicaram foto, nesta sexta-feira (22), matando um pouco da saudade dos torcedores do Vasco. Eles surgem juntos na academia do CT Moacyr Barbosa.

O Jogada10 apurou que a recuperação de ambos, que romperam ligamento no joelho, está indo bem. Jair sofreu lesão no joelho esquerdo, enquanto Paulinho, no direito – num espaço de sete dias entre uma e outra.

E, para situar melhor o torcedor, o J10 também foi atrás de especialistas, que demonstram como é, em geral, feita a recuperação de jogadores que passam por tais contusões.

O tratamento rompimento de ligamento anterior cruzado costuma levar em torno de nove meses após a cirurgia. Os jogadores precisaram ficar de molho antes do procedimento cirúrgico, pois era necessário ‘diminuir o processo inflamatório e amplitude de movimento completa’.

Confira os passos

1ª semana – Controle de dor e edema

2ª a 4ª semanas – Objetivo é ganhar arco de movimento do joelho através de exercícios isométricos. Depois, retirada de muletas, bicicleta estacionária sem carga e aumento de carga nos exercícios isométricos

2º mês – Objetivo é ganho muscular e controle motor, com alongamento dos músculos posteriores da coxa, treinamento de marcha e carga progressiva nos exercícios isométricos

3º e 4º meses – Objetivo é ganho muscular e propriocepção. Início nas atividades em academia e corrida progressiva na esteira

Após 4 meses – Treinamento dos exercícios de impacto; corrida progressiva (pista) e alongamentos gerais

Após 6 meses – Treinamento esportivo e programa de manutenção (exercícios aeróbicos e localizados)

Após 9 meses – Retorno ao esporte competitivo

A dupla do Vasco, em teoria, está na segunda etapa de recuperação, onde fazem bicicleta para dar início à fase de fortalecimento. Bom lembrar que Paulinho foi operado no dia 10, 13 dias após sofrer a lesão, enquanto Jair, no dia 14, dez dias após a contusão.

LEIA MAIS: Vasco goleia o Olaria em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

Dessa forma, se tudo seguir correndo bem, a tendência é que os jogadores voltem a estar disponíveis para atuar entre outubro e novembro de 2024. Com eles fora, assim, o técnico Ramón Díaz tem à disposição os volantes Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Galdames, Praxedes e Sforza.

Lesões separadas por sete dias

Paulinho se machucou no dia 28 de janeiro, em empate por 2 a 2 contra o Bangu, pela quarta rodada da Taça Guanabara, no Mané Garrincha. Sete dias depois, dia 4 de fevereiro, foi a vez de Jair sofrer a lesão, no joelho esquerdo, porém.

Foi no clássico com o Flamengo, pela sexta rodada da Taça GB. Tal qual Paulinho, aliás, ele se machucou logo nos minutos iniciais do duelo. No caso de Jair, foi após sofrer falta de Gerson no meio-campo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Jair e Paulinho, do Vasco, postam foto; saiba sobre a recuperação da dupla apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.