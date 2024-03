Haaland passa em branco e Noruega perde para República Tcheca

Mesmo com a presença de Erling Haaland como titular, a Noruega foi derrotada por 2 a 1 para a República Tcheca, de virada, nesta sexta-feira (22), no Estádio Ullevaal, em amistoso nesta Data Fifa de março. O atacante do Manchester City passou em branco e viu a seleção sair de campo com a derrota diante de seus torcedores. Oscar Bobb abriu o placar para os donos da casa, mas David Zima e Antonín Barák garantiram os gols da vitória da equipe visitante.

Dessa maneira, a Noruega chegou à segunda partida consecutiva sem vitória. O último compromisso dos noruegueses aconteceu em novembro de 2023, quando ficaram no empate por 3 a 3 contra a Escócia, fora de casa. Na ocasião, Haaland também não marcou gols.

A última vez que o artilheiro do Manchester City balançou a rede com a camisa da Noruega foi na vitória por 4 a 0 sobre o Chipre, em outubro de 2023, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024.

Por fim, Haaland terá uma nova oportunidade na próxima terça-feira (26), quando a Noruega volta ao Estádio Ullevaal, desta vez para enfrentar o amistoso contra a Eslováquia, às 15h (de Brasília). Por outro lado, a República Tcheca encara a Armênia no mesmo dia, porém às 16h (de Brasília) na epet ARENA.

