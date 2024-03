Acidente faz jogo-treino Santos x Corinthians ser cancelado

O jogo-treino entre Santos e Corinthians, marcado para o fim da tarde desta sexta-feira (22), foi cancelado em cima da hora. Um acidente da Rodovia Anchieta, que liga à capital paulista ao litoral do estado, complicou o trânsito e a ida da delegação corintiana a Santos. Assim, o Timão decidiu abortar os planos e a atividade não aconteceu. A informação foi dada primeiramente pela Rádio Bandeirantes.

Por volta das 14h, o elenco do Corinthians já estava rumo a Santos, mas o acidente gerou um enorme congestionamento na via. De acordo com nota oficial do Timão, “a delegação corintiana ficou presa na Via Anchieta por conta de um grave acidente que bloqueou a passagem na rodovia e inviabilizou a descida da serra”. Ainda não há informações sobre uma eventual remarcação do jogo-treino.

A atividade serviria para que os dois times ganhassem ritmo de jogo neste fim de semana. O Peixe entra em campo na próxima quarta-feira (27), contra o Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista. Mas o Timão enfrenta o Racing, do Uruguai, apenas na semana seguinte, estreando na Copa Sul-Americana. Os corintianos já marcaram um amistoso contra o Londrina, ainda sem data para acontecer.

