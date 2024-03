Atlético aguarda resposta de Milito e pensa em novo técnico até segunda-feira

O Atlético já formalizou a proposta para o técnico Gabriel Milito. As condições foram apresentadas de maneira rápida para o anúncio sair o quanto antes. O objetivo do Galo é estar com o novo treinador até segunda-feira.

Na ideia da diretoria alvinegra, o treinador deve estar em Belo Horizonte na segunda-feira à tarde para iniciar os trabalhos com o elenco. Atualmente o auxiliar da comissão técnica fixa está na Cidade do Galo comandando os trabalhos.

No entanto, a diretoria entender que é preciso ter um treinador contratado até segunda-feira. Isso porque no sábado (30), às 16h30 (de Brasília), o Galo começa a decisão do Campeonato Mineiro. Dias depois, na quinta-feira (4), o Atlético viaja para enfrentar o Caracas, na estreia da Copa Libertadores. Depois tem a partida de volta da final do Campeonato Mineiro e, na sequência outro jogo da competição continental.

O novo treinador que desembarcar na Cidade do Galo terá um grande desafio. Afinal, Luiz Felipe Scolari deixou pouco trabalho tático. Além disso, terá a missão de recuperar o futebol de alguns atletas, como Guilherme Arana e Paulinho, ambos em baixa no momento.

