Gary Medel, zagueiro e capitão do Vasco, recebeu uma notícia ruim. Afinal, o filho do atleta, de 18 anos, que tem o mesmo nome do pai, foi detido no Chile. A acusação é de violência doméstica pela namorada do jovem, de 21 anos.

Segundo o jornal “La Tercera”, aliás, os dois começaram a discutir num restaurante, em Las Condes, mas a agressão física aconteceu em casa. De acordo com a polícia local, Medel deu socos e chutes na companheira, enquanto ela mordeu a mão do filho do jogador do Vasco.

A polícia levou Medel a uma delegacia, e ele não ofereceu resistência. O filho do capitão vascaíno não tem antecedentes criminais. Segundo o comandante José Vielma, o caso continuará sendo investigado.

Gary Medel, o pai, é um dos principais nomes do Vasco. O chileno chegou ao Cruz-Maltino no meio de 2023 e rapidamente virou peça importante na equipe carioca. Ao todo, ele fez 30 partidas, sendo 20 no ano passado e 10 na temporada 2024.

Após a eliminação no Campeonato Carioca, nas semifinais, para o Nova Iguaçu, o Vasco só volta a campo na estreia do Brasileirão. A primeira partida do Cruz-Maltino será contra o Grêmio, no segundo fim de semana de abril, em casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Filho de Medel, do Vasco, é detido no Chile; saiba o motivo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.