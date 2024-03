Inglaterra x Brasil: onde assistir, arbitragem e escalações

Inglaterra e Brasil estarão frente a frente em amistoso neste sábado (23), às 16h (de Brasília). O duelo ocorrerá no lendário Estádio de Wembley, em Londres.

A partida marca a estreia de Dorival Júnior à frente da Seleção Brasileira. Apresentado em janeiro deste ano, após aceitar convite da CBF e se desligar do São Paulo, ele terá a missão de reconduzir o time Canarinho ao protagonismo do futebol, encarando logo de cara duas seleções campeões mundiais.

O último encontro entre ingleses e brasileiros ocorreu em novembro de 2017, também em partida amistosa. Na época, sob o comando de Tite, houve empate sem gols. Ao todo, foram 26 jogos entre os países. A vantagem é brasileira, com 11 vitórias, quatro derrotas e 11 empates.

Onde assistir

O amistoso entre Inglaterra e Brasil terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

Como chega a Inglaterra

Os ingleses tratam o amistoso contra o Brasil como um grande teste na preparação para a disputa da Eurocopa deste ano, que ocorrerá de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha. Esta Data-Fifa, inclusive, foi a última convocação antes da lista final para a Euro.

Entretanto, o técnico Gareth Southgate terá uma série de desfalques para enfrentar o Brasil. Isso porque, dentre os convocados que não poderão entrar em campo, estão: Harry Kane, do Bayern de Munique; Bukayo Saka, do Arsenal; Jordan Henderson, ex-Liverpool e atualmente no Ajax; e Cole Palmer, do Chelsea. Todos estão lesionados.

Além disso, o treinador sequer pôde chamar nomes de peso para a lateral direita, como Alexander-Arnold, Trippier, e Reece James, que também estão machucados.

Como chega o Brasil

A Seleção comandada por Dorival Júnior terá, portanto, muitas estreias para este primeiro amistoso. Afinal, Bento, Beraldo, Wendell e João Gomes serão titulares. Além disso, a formação inicial não contará com um centroavante de origem. Assim, Richarlison e Endrick ficam como opções entre os reservas.

A faixa de capitão será de Danilo, o único remanescente do último encontro entre as seleções, em 2017. Por outro lado, o meio-campo é especialista em Premier League, com João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá.

Ao todo, foram cinco treinos da Seleção, quatro no CT do Arsenal e o último , o desta sexta, em Wembley, quando ocorreu o reconhecimento do gramado por parte dos jogadores.

Inglaterra x Brasil

Amistoso Internacional

Data e horário: 23/3/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Wembley, Londres (ING)

INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Chiwell; Gallagher, Declan Rice, Jude Bellingham e Maddison; Phill Foden e Rashford. Técnico: Gareth Southgate

BRASIL: Bento; Danilo, Bremer, Beraldo e Wendell; João Gomes , Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Raphinha. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Artur Soares Dias (POR)

Assistentes: Paulo dos Santos Soares (POR) e Pedro Ferreira Ribeiro (POR)

