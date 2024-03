Recuperando-se de uma lesão na coxa direita, o argentino Calleri pode ser a novidade do São Paulo para sua estreia na Copa Libertadores. Fora dos gramados há quase duas semanas, por conta do estouro de um cisto de Baker, o atacante é a esperança da comissão técnica para que esteja recuperado a tempo de enfrentar o Talleres, no dia 4.

Como o São Paulo já está fora do Paulistão, o período sem jogos pode acelerar o processo de recuperação de Calleri. O técnico Thiago Carpini espera que seu atacante possa estar em campo, mas ainda depende que o argentino complete sua transição. No momento, ele ainda não treina em campo, com bola, ao lado do restante dos companheiros.

Caso Calleri não possa jogar, Lucas, Luciano e André Silva são eventuais substitutos. O jogador entrou em campo 11 vezes nesta temporada, marcando três gols. Sua última partida foi no dia 10, contra o Ituano, justamente quando sentiu as dores advindas da lesão que sofreu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post São Paulo conta com volta de Calleri para estreia na Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.