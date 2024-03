Técnico de Portugal confirma volta de Cristiano Ronaldo em amistoso

O técnico Roberto Martínez, da seleção de Portugal, confirmou a volta de Cristiano Ronaldo. Poupado da vitória sobre a Suécia, na última quinta-feira, afinal, o atacante de 39 anos estará no amistoso contra a Eslovênia, na próxima terça-feira.

“Temos oito que chegam para o segundo jogo, é importante trabalhar conceitos diferentes. São jogadores de alto nível, que chegam com fome e energia, espero”, disse Martínez à imprensa portuguesa.

O técnico lusitano terá, além de CR7, as adições de Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix. Se estes oito chegam, outros oito, porém, já estão liberados de maneira antecipada. São eles: Bernardo Silva, Rúben Dias, João Palhinha, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rafael Leão, Bruno Fernandes e Gonçalo Ramos.

O amistoso contra a Eslovênia será o último antes do anúncio da lista de convocados para a Eurocopa 2024. No torneio de seleções, que será disputado na Alemanha, Portugal estará no Grupo F, ao lado de Turquia e República Tcheca. Outro país, que virá da repescagem, completará a chave. Dessa forma, Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão brigam pela última vaga.

