Cruzeiro x Inter pelo Brasileiro Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Internacional se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, neste sábado (23). O embate ocorre no estádio Castor Cifuentes, na cidade de Nova Lima, Minas Gerais, às 16h30. As Cabulosas se encontram na sétima colocação, com sete pontos. Por outro lado, a equipe gaúcha está na nona posição, com dois.

O retrospecto entre os times na competição é favorável para o Colorado. Afinal, de quatro duelos, são três vitórias para o Inter e um empate.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do canal da Cruzeiro TV, no YouTube.

Como chega o Cruzeiro

As Cabulosas vêm de um empate por 1 a 1 com o São Paulo na estreia do torneio. Posteriormente, em viagem para o Rio, conquistaram um triunfo por 2 a 1 sobre o Flamengo. Assim, a intenção é iniciar uma sequência de resultados positivos e subir na tabela.

Como chega o Internacional

As Coloradas têm dois empates no Campeonato Brasileiro com América e Fluminense. Por isso, a tentativa é dar um pontapé inicial na recuperação neste embate com o Cruzeiro. Em seguida, o objetivo é deslanchar na competição.

CRUZEIRO X INTERNACIONAL

3° rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 23/03/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: estádio Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)

CRUZEIRO: Taty Amaro, Isabela Fernandes, Vitória Calhau, Camila Ambrósio, Ana Clara, Mariana Pires, Maiara Lisboa, Rafa Andrade, Gaby Soares, Byanca Brasil, Marília. Técnico: Jonas Urias.

INTERNACIONAL: Mayara; Tamara Bolt, Bruna Benites, Isa Haas e Thaini; Capelinha, Pati Llanos, Analuyza e Leticia Monteiro; Priscila e Belén Aquino. Técnico: Brenno Basso.

Árbitro: Ruthyanna Camila Medeiros (PB)

Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Juliana Nascimento da Silva (MG)

