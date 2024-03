Paulinho admite que pensou em se aposentar após última lesão

Fora dos gramados há nove meses, o volante Paulinho admitiu, nesta sexta-feira (22), que pensou em se aposentar após a lesão que ainda o tira de combate neste começo de 2024. Em entrevista à ‘Corinthians TV’, o meio-campista se emocionou ao lembrar o processo de recuperação e tudo que viveu desde junho, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O detalhe é que Paulinho já tinha sofrido outra grave lesão em 2022. O meio-campista soma 206 jogos pelo Timão, dos quais 39 foram na atual passagem. Sob contrato até 30 de junho, ele lembrou os momentos de incerteza após o percalço, mas diz que encontrou na família a motivação para prosseguir.

“Nessa segunda lesão, estive muito mais perto de parar do que na primeira. Pois ela me exigiu uns 10, 15 dias para pensar. No primeiro momento, pensei em parar de jogar. Nesses oito, nove meses, você se questiona se vale a pena. Um dia, vou parar de jogar, neste ano ou no outro, mas não vai ser por lesão. Ela frustra a pessoa, não te dá mais prazer, nem vontade. Mas, ao mesmo tempo, tem que saber que faz parte da profissão encarar isso. Nesses dias em que fiquei em casa com minha esposa e filhos, pensei melhor e comecei o processo para voltar”, disse Paulinho, que mal consegue esperar a hora de retornar a campo:

“Vai dando sete, oito meses, você enxerga que está mais próximo e vai dando mais ansiedade. Mas tem que controlar porque é um processo longo, que exige mais do psicológico. Essa segunda cirurgia foi mais complexa, mas diante disso tudo estou conseguindo me controlar”.

