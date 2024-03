Nestor deve ser ‘reforço caseiro’ do São Paulo na Libertadores

O São Paulo deve ganhar um reforço caseiro para sua estreia na Libertadores. Afinal, o meia Rodrigo Nestor, herói do título da Copa do Brasil em 2023, já está em estágio final de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. Assim, ele pode ser opção para Thiago Carpini no duelo contra o Talleres, no dia 4 de abril, em Córdoba.

O meia não entra em campo desde novembro de 2023, quando sofreu a lesão. Ele precisou passar por uma cirurgia para corrigir um ligamento no joelho esquerdo. Nestor voltou a trabalhar com bola em janeiro, mas o departamento médico do Tricolor vem pregando cautela com seu retorno.

Aliás, o São Paulo chegou a inscrever o meia no Campeonato Paulista, acreditando em sua recuperação até o fim da competição. Contudo, ele foi trocado pelo atacante André Silva, que substituiu Calleri na eliminação para o Novorizontino. O jogador não conseguiu se recuperar a tempo para disputar o Estadual.

O retorno de Rodrigo Nestor se mostra essencial para o São Paulo neste momento. Afinal, no ano passado, ele participou de 54 jogos, com dois gols e oito assistências. Nos últimos jogos, o Tricolor sofreu na criação de jogadas, se mostrando carente de um meia. Muito participativo, o jogador não pôde ajudar o Tricolor no Paulistão.

Nestor é o reforço que Carpini precisava?

Nestor seria o reforço necessário para o técnico Thiago Carpini. A inteligência para construir jogadas, e a alta participação no último terço do campo são características do meia que podem agregar ao esquema de jogo do treinador. Agora, ele vive a expectativa de jogar na próxima partida. Como o São Paulo está fora do Paulistão, o clube deve preparar seu camisa 11 para o retorno com 100% de segurança.

