Ingleses revelam ansiedade por amistoso contra Seleção: ‘Sonho para nós’

O mítico estádio de Wembley será o palco do amistoso entre Inglaterra e Brasil, neste sábado (23), às 16h (de Brasília). Enquanto o lado de cá tem a expectativa pela estreia do técnico Dorival Júnior, o de lá tem motivos de sobra para estar ansioso pelo encontro de seleções campeãs mundiais.

O Jogada10 conversou com populares nas ruas de Londres e de Wembley, em estabelecimentos comerciais, em estações de transporte público e até mesmo com motoristas de aplicativo. E o discurso é o mesmo quando o assunto é a seleção inglesa.

“Mal podemos esperar por esse jogo contra o Brasil. Não importa se o momento que vivem não é dos melhoes. É preciso respeitar uma seleção que já conquistou cinco títulos mundiais. É um sonho jogar contra eles. Mas a vitória será nossa”, disse Josh, um empresário do ramo de beleza nos arredores de Harrow, próximo a Wembley.

Mohamed, de origem muçulmana, trabalha com transporte particular. Sempre que toma conhecimento de que se aproxima algum jogo da Inglaterra, a calmaria com a qual dirige dá lugar a uma euforia contagiante, regada a cânticos que vangloriam a seleção nacional. Contudo, vê o Brasil com bons olhos.

“Essa geração atual da Inglaterra tem potencial de campeã do mundo. Acredito que será uma grande partida em Wembley, Os ingleses sabem que é um amistoso, mas todo mundo quer vencer o Brasil pela grandiosidade de sua história. Com a nossa seleção não é diferente”, enfatizou ele, mas sempre com o carro parado no sinal para não ferir a elogiável ‘finesse’ inglesa.

Muçulmano, italiano, comerciante, empresário… todos são ‘English Team!’

A classe dos comerciantes também foi representada. Victorino, de família com traços italianos, não quer saber: em partida do English Team, nada pode atrapalhar ou distrair. Fã dos jogadores brasileiros, em especial dos atacantes, ele afirma que a cada jogo da Inglaterra o coração dispara.

“Historicamente são fortes, assim como nós. Mas os comandados de (Gareth) Southgate têm um conjunto melhor e jogam há mais tempo. Os brasileiros, contudo, podem equilibrar as ações neste amistoso”, crava Victorino.

“Mesmo sem saber quem é esse técnico Dorival, vai ser estreia dele, correto? Vocês não terão chance contra nós”, concluiu ele, em tom de clara diversão.

