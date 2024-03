A bola vai rolar para mais um amistoso internacional de seleções na Data Fifa. Afinal, neste domingo, Itália e Equador medem forças visando seus principais torneios continentais no meio do ano. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Red Bull Arena, em Harrison, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, às 17h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do SporTV a partir das 17h (de Brasília).

Como chega a Itália

Em reconstrução nos últimos anos, os italianos querem voltar a ser protagonistas de vez. Fora das Copas do Mundo de 2018 e 2022, mas campeã da Eurocopa 2020, a Azzurra se prepara novamente para o torneio europeu. Neste ano, aliás, a Itália está no grupo da morte, ao lado de Espanha, Croácia e Albânia.

Como chega o Equador

Os equatorianos, que vivem bom momento, querem surpreender. Depois de boa campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a La Tri faz campanha regular no classificatório para o Mundial de 2026, mas, neste momento, está à frente da Seleção Brasileira. Na Copa América, o Equador caiu no Grupo B, junto com México, Venezuela e Jamaica.

ITÁLIA X EQUADOR

Amistoso internacional

Data e horário: 24/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Harrison (EUA)

ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno e Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura e Udogie; Frattesi, Chiesa e Retegui. Técnico: Luciano Spalletti

EQUADOR: Alexander Domínguez; Ordoñez, Realpe, Arboleda e Minda; Gruezo, Cifuentes, Ortiz, Yeboah e Sarmiento; Caicedo. Técnico: Félix Sánchez

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Itália x Equador: onde assistir e escalações apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.