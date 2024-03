Na próxima quarta-feira (27/3), às 19h (de Brasília), Ronaldo Fenômeno receberá homenagem da Assembleia legislativa de Minas. Receberá o título de cidadão honorário do estado. O requerimento foi uma proposta do deputado (professor Cleiton (PV), pelos serviços prestados à história do futebol mundial e ao Cruzeiro. R9, artilheiro do penta e três vezes melhor do mundo (1996, 1997 e 2002) jogou pelo Cruzeiro no início da carreira. Atualmente, é o sócio majoritário da SAF do clube, conseguindo tirá-lo da Série B e de volta à elite.

A cerimônia contará com algumas atrações. Um cantor (que ainda tem o nome cercado de mistério) fará homanegam musical ao fenôomeno. Mas haverá também a narração de gols do astro na voz de Osvaldo Reis, Pequetito, ex- Rádio Globo e agora na Itatiaia.

Ronaldo e a cerimônia ‘no timing certo’

A homenagem estava aprovada desde 2022. Mas apenas neste ano de 2024 ocorrerá a cerimônia. O deputado professor Cleiton falou sobre essa demora.

“Estávamos aguardando um momento favorável. Como o Cruzeiro está na final do Campeonato Mineiro, algumas questões de dívidas foram regularizadas, a torcida entendeu também que era preciso uma política de austeridade, de responsabilidade. Então, o timing agora é o time ideal para a gente fazer o reconhecimento”, disse à Itatiaia. entrevista à Itatiaia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Ronaldo se tornará cidadão honorário de Minas Gerais apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.