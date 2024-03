Bahia x Maranhão: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Copa do Nordeste 2024. Afinal, neste domingo, o Bahia recebe o Maranhão pela sétima rodada do torneio regional. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN, do Star+ e do Nosso Futebol a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Bahia

Um dos favoritos ao título, o Esquadrão já está classificado para as quartas de final. Afinal, com o triunfo sobre o rival Vitória no meio de semana, o time de Rogério Ceni se garantiu entre os oito melhores. O Tricolor, porém, não quer tirar o pé do acelerador e espera mais três pontos jogando em casa.

Como chega o Maranhão

O Maranhão faz boa campanha e vem de vitória emocionante por 4 a 3 sobre o Itabaiana. Em caso de mais um resultado positivo, aliás, o clube maranhense pode até conquistar a classificação dependendo de combinação de resultados. De qualquer forma, o triunfo é importante para deixar a vaga encaminhada.

BAHIA X MARANHÃO

Copa do Nordeste 2024 – Sétima rodada

Data e horário: 24/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Víctor Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauly e Jean Lucas; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

MARANHÃO: Moisés; Franklin, Pedro Gustavo, Maicon e André Radija; Cavi, Vander e Adeílson Maranhão; Ronald Camarão, Vinícius Barata e Alison Araçoiaba. Técnico: Gabriel Júnior

Árbitro: José Magno Teixeira do Nascimento (RN)

Assistentes: João Henrique Queiroz da Silva (RN) e Francisco de Assis da Hora (RN)

