Tempo Real: Inglaterra x Brasil, em Wembley

Confira com o Jogada10 tudo o que rola neste sábado (23/3) em Wembley, palco de Inglaterra e Brasil, amistoso internacional nesta data-Fifa.

14h – Não deixe de conferir as declarações de Leila Pereira. A presidente do Palmeiras é chefe da delegação da Seleção nesta data-Fifa e falou com veemência sobre os casos Robinho e Daniel Alves. Com isso, fez a CBF se pronunciar sobre o caso. Então, veja aqui o passo a passo do que se torna um divisor de águas. Graças à coragem de uma mulher muito influente no futebol:

Leila Pereira: um tapa na cara de todas nós mulheres

Leila não quer ser voz isolada

Danilo: temos de entender qual o nosso papel

Presidente da CBF fala sobre os casos e entidade solta nota

Veja esta galeria especial do Jogada10: Seleção desafia novo tabu em Wembley, mas mira aumentar vantagem no século

13h45 – Torcida inglesa está animada com o duelo com o Brasil, embora Londres não tenha feito muita publicidade nas ruas da cidade.

Provável escalação da Inglaterra

13h45 – Já o técnico inglês Gareth Southgate perdeu alguns de seus astros por lesão, como Saka (Arsenal) e Kane (Bayern), dois titulares garantidos, além de Grealish (Manchester City). Dessa forma, deve jogar escalar o seguinte time Pickford (Everton-ING); Walker (Manchester City), Stones (Manchester City), Maguire (Manchester United) e Chiwell (Chelsea); Gallagher (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid-ESP) e Maddison (Tottenham-ING); Phill Foden (Manchester City) e Rashford (Manchester United).

Provável escalação do Brasil

Este jogo marcará a estreia de Dorival Jr no comando da Seleção. Ele, de uma lista de 50 jogadores, chamou 26, mas teve de fazer algumas trocas. Neste sábado, após quatro treinos no CT do Arsenal definiu o time da estreia. Uma provável escalação indica: Bento (Athletico-PR); Danilo (JUventus-ITA, será o capitão); Bremer (Juventus-ITA), Beraldo (PSG-FRA) e Wendell (Porto-POR); João Gomes (Wolverhampton-ING) , Bruno Guimarães (Newcastle-ING) e Lucas Paquetá (West Ham-ING); Rodrygo (Real Madrid-ESP) , Vini Jr (Real Madrid-ESP) e Raphinha (Barcelona-ESP). Mas há a chance de Fabrício Bruno (Flamengo) aparecer como surpresa no 11.

Boa tarde pessoal! Neste sábado (23/3), o Jogada10 faz uma cobertura mais do que especial de Inglaterra x Brasil, que será às 16h (de Brasília) em Londres. Este é o primeiro dos dois amistosos dos Canarinhos nesta Data-Fifa – o outro será na terça-feira, contra a Espanha, em Madri. O J10 está em Londres com seu reporter e editor Felipe David. Ele, inclusive tem um diário de Viagem mostrando os bastidores de sua cobertura. Acompanhe abaixo:

Diário: a imponência da Libra esterlina

Diário: lendário Wembley

