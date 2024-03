Endrick, iluminado, marca em vitória da Seleção sobre a Inglaterra

Personalidade. Esta é a característica que não faltou à Seleção Brasileira na vitória sobre a Inglaterra por 1 a 0, neste sábado (23), em Wembley, em amistoso internacional de Data-Fifa. Na estreia do técnico Dorival Júnior pela equipe pentacampeão mundial, Endrick, saindo do banco de reservas, garantiu o debute com pé direito. O Real Madrid curtiu. Um triunfo maiúsculo e inesquecível, portanto, para o treinador e para o futuro atacante dos Merengues.

Na próxima terça-feira (26), o Brasil se desloca a Madri, onde enfrenta a Espanha, no Estádio Santiago Bernabéu, em mais um amistoso. Chance de o torcedor ibérico ver, de perto, Endrick, joia de apenas 17 anos. Na mesma data, a Inglaterra tem a Colômbia pela frente.

Seleção poderia estar na frente

Um primeiro tempo para deixar o técnico Dorival Júnior animado. A Seleção não foi brilhante, porém, mostrou alguns predicados e merecia voltar para o intervalo na frente. Teve criação, jogadas trabalhadas e intensidade. Só não teve pontaria. Afinal, Vini Jr, na cara do gol, tirou do goleiro Pickford em uma finalização muito fraca, dando tempo para Walter salvar quase em cima da linha. O Brasil ainda teria outras chances desperdiçadas, com Rodrygo, Paquetá (na trave) e Raphinha.

Os britânicos também deixaram a desejar na hora da finalização. Muita bola atirada longe do gol de Bento, que fez apenas uma única defesa. Mesmo em casa, a Inglaterra esteve abaixo do esperado pela torcida.

A justiça foi feita

A Inglaterra, sem o mesmo poder ofensivo pela ausência de Kane, passou a repetir a mesma jogada. Bola na área para ver o que acontece. Ficou, aliás, ainda mais debilitada com as mudanças do técnico Gareth Southgate. O Brasil estava vacinado com o antídoto. E as mudanças surtiram muito mais efeito, afinal, Endrick saiu do banco de reservas e aproveitou rebote de Pickford para colocar lá dentro. Antes, Vini tinha perdido outra vez cara a cara. Ah, Malvadeza!

A atuação de Endrik só não foi perfeito porque o jovem craque do Palmeiras, no último minuto, parou em uma defesa do goleiro anfitrião. Mas seu nome já está na história! É o que importa!

INGLATERRA 0x1 BRASIL

Amistoso Internacional

Data e horário: 23/3/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Wembley, Londres (ING)

Gols: Endrick, 35’/2ºT (0-1)

INGLATERRA: Pickford; Walker (Konsa, 20’/1ºT), Stones, Maguire (Dunk, 22’/2ºT) e Chiwell (Gomez, 22’/2ºT); Gallagher (Mainoo, 29’/2ºT), Rice e Bellingham (Bowen, 22’/2ºT); Gordon (Rashford, 29’/2ºT); Foden e Watkins. Técnico: Gareth Southgate

BRASIL: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell (Bremer, 44’/2ºT); Gomes, Guimarães (Douglas Luiz, 30’/2ºT) e Paquetá (Andreas, 24’/2ºT); Rodrygo (Endrick, 24’/2ºT), Vini Jr (Maia, 44’/2ºT) e Raphinha (Savinho, 30’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Artur Soares Dias (POR)

Assistentes: Paulo dos Santos Soares (POR) e Pedro Ferreira Ribeiro (POR)

Cartão Amarelo: Bellingham (ING); Paquetá (BRA)

Cartão Vermelho:

O post Endrick, iluminado, marca em vitória da Seleção sobre a Inglaterra apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.