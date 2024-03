Justiça reconhece brasileiro como inventor do spray de barreira

A Justiça reconheceu, na última quinta-feira (21/03), que Heine Allemagne, responsável pela empresa Spuni Comércio de Produtos Esportivos, é o inventor do spray de barreira. A ferramenta é utilizada por árbitros de futebol para sinalizar as distâncias das cobranças de falta.





Decisão da Justiça sobre spray de barreira

A Fifa alegava desde 2019 que havia ausência de atividade inventiva e pedia pela nulidade da patente brasileira. No entanto, as autoridades reconheceram Heine Allemagne como inventor do produto. A decisão acabou sendo assinada pelo juiz Eduardo André Brandão de Brito Fernandes. A informação é do “ge”.

“É uma vitória contra uma tentativa de se tentar apagar parte da história de uma invenção que mudou o futebol. O spray de maior visibilidade do mundo é brasileiro, e a Justiça deixou isso claro”, disse Heine Allemagne ao “ge”.

A decisão ainda cabe recurso. No entanto, Heine Allemagne conquistou uma vitória importante nesta semana. O brasileiro vem atravessando brigas judiciais contra Fifa nos últimos anos e cobra uma indenização de US$ 40 milhões (cerca de R$ 206 milhões na cotação atual) por uso indevido do spray. O processo ainda aguarda por um julgamento em última instância.

