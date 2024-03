Com gol relâmpago de Wirtz, Alemanha vence França em amistoso

A Alemanha demonstrou sangue frio na tarde deste sábado (23/03) e conquistou uma vitória incontestável diante da França por 2 a 0 no Parc Olympique Lyonnais. Mbappé construiu chances de perigo e ficou perto de estufar as redes, mas acabou saindo zerado de campo. Os gols do jogo foram marcados por Wirtz e Havertz, respectivamente.

LEIA MAIS: Itália x Equador: onde assistir e escalações

Gol relâmpago da Alemanha

O clássico entre França e Alemanha ganhou emoção logo na saída de bola. Afinal, Wirtz recebeu um belo passe de Kroos e marcou um golaço aos sete segundos de jogo. O gol mais rápido da história da seleção alemã.

Depois do gol relâmpago de Wirtz, os alemãs pressionaram os franceses e quase ampliaram com Musiala, que recebeu um cruzamento e desviou com perigo, mas Samba defendeu.

Pressão da França

A França cresceu de produção no decorrer do primeiro tempo e quase chegou ao empate com Thuran, que chutou por cima do gol. Em seguida, Mbappé teve duas chances claras de perigo, mas também não conseguiu ser eficiente na finalização.

França e Alemanha não abdicavam de atacar e tinham espaços para finalizar. No entanto, ambas as seleções estavam com dificuldades na hora da conclusão. No fim do primeiro tempo, Rabiot e Kimmich tiveram chances de marcar, mas acabaram chutando para fora.

Segundo tempo

O segundo tempo do clássico também começou bem movimentado. Afinal, aos três minutos, Musiala ficou livre na cara do gol, efetuou um drible em Samba e tocou para Havertz ampliar.

Depois do segundo gol sofrido, os franceses partiram em direção ao ataque e quase marcaram com Dembélé e Tchouaméni, que finalizaram para fora. Andrich, aos 13 minutos, teve uma chance clara de ampliar, mas também pecou na conclusão.

No fim do jogo, os franceses caíram de rendimento e pararam de atacar. Assim, os alemãs controlaram as ações do meio-campo e quase marcaram com Mittelstädt, Thomas Müller e Undav, que só não ampliaram por conta das boas defesas de Samba.

FRANÇA X ALEMANHA

Data e horário: 23/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)

FRANÇA: Samba; Koudé (Clauss – 15/2°T), Pavard, Upamecano e Lucas Hernández (Theo Hernández – 15/2°T); Tchouaméni (Fofana – 18/2°T), Rabiot, e Zaire-Emery (Camavinga – 15/2°T); Dembelé, Marcus Thuran (Giroud – 27/2°T) e Mbappé

ALEMANHA: Ter Stegen; Kimmich, Rudiger, Jonatham Tah e Mittelstadt; Andrich, Kroos e Musiala (Füllkrug – 18/2°T), Gundogan (Thomas Müller – 18/2°T), Wirtz (Führich – 18/2°T) e Havertz (Undav – 18/2°T).

Gols: Wirtz e Havertz (ALE)

Cartões Amarelos: Rabiot e Mbappé (FRA); Andrich (ALE)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com gol relâmpago de Wirtz, Alemanha vence França em amistoso apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.