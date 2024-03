São Paulo treina com presença de três joias da base

O São Paulo treinou na manhã deste sábado (23/03), no CT da Barra Funda, visando os próximos compromissos da temporada. Assim, Thiago Carpini comandou um trabalho tático e resolveu testar três joias da base no profissional. A informação é do “ge”.

Treino do São Paulo

Após um pedido do técnico tricolor, Arthur, Guilherme Paz e Zanella participaram do treino deste sábado (23/03). Os jovens são destaques das categorias de base do clube e atuam como zagueiro, volante e lateral-esquerdo, respectivamente.

O São Paulo ainda com muito com muitos desfalques em seu elenco. Afinal, Calleri, Ferreira, Wellington Rato, Moreira, Nikão, Patryck e Luiz Gustavo seguem no departamento médico. Além disso, Arboleda, Ferraresi, Bobadilla, James Rodríguez, Pablo Maia e Rafael estão com suas respectivas seleções na Data-Fifa.

A expectativa é que Thiago Carpini conte com retornos importantes nos próximos dias e chegue com elenco completo para os próximos desafios da temporada. O São Paulo entra em campo no dia 3 de abril, diante do Talleres, às 21h (Horário de Brasília), em Córdoba (Argentina)pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

