Com gol olímpico, Cruzeiro vence Inter no Brasileirão Feminino

O Cruzeiro mostrou personalidade na tarde deste sábado (23/03) e conquistou uma vitória incontestável diante do Internacional por 3 a 1. Os times se enfrentaram no Estádio Castor Cifuente, em Nova Lima, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino.

Cruzeiro x Internacional

O Cruzeiro mostrou muito volume de jogo neste sábado (23/03) e cedeu poucas chances ao Internacional. A Raposa, dessa forma, marcou duas vezes com Fabíola Sandoval e ainda fez um gol olímpico com Byanca Brasil. O Colorado diminuiu após uma cobrança de pênalti de Priscila.

Depois do resultado, Cruzeiro e Internacional ficaram em situações opostas na tabela de classificação. A Raposa subiu para primeira colocação do campeonato, com sete pontos . O Colorado, por outro lado, caiu para 11° lugar e segue sem vencer na competição.

O Cruzeiro entra em campo na próxima sexta-feira, diante da Ferroviária, em Araraquara, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. O Inter joga diante do Corinthians, em São Paulo, também no dia 29 de março.

