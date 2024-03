Paquetá celebra retorno à Seleção em vitória sobre a Inglaterra

A boa vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 sobre a Inglaterra, neste sábado (23), em Wembley, com gol de Endrick, na estreia do técnico Dorival Júnior, teve diversos destaques. Assim, um deles certamente foi Lucas Paquetá. O jogador do West Ham foi a grande figura da equipe no meio de campo após ficar nove meses fora da Canarinho. Após a partida, o jogador celebrou o retorno à Seleção e destacou o “espírito” da equipe para buscar o triunfo diante dos ingleses.

“A gente sabia muito da dificuldade do jogo de hoje, a gente conversou e se preparou muito. O diferencial foi isso, o nosso espírito em campo, entender o nosso momento, mas também respeitar a camisa que a gente veste, não ter medo, ter coragem de ir para cima. Foi o que a gente fez, foi um jogo muito bom da Seleção”, destacou o meia.

Paquetá não jogava pela Seleção Brasileira desde junho do ano passado, na derrota por 4 a 2 em um amistoso contra o Senegal, ainda com Ramon Menezes como técnico interino. Isto porque o jogador do West Ham ficou de fora nas três chamadas seguintes, feitas por Fernando Diniz, devido a uma investigação na Inglaterra sobre apostas esportivas. Agora, com seu nome limpo perante as autoridades, o atleta voltou a ser convocado por Dorival Júnior.

“Estou muito feliz por voltar a vestir essa camisa. Todas as vezes que fiquei de fora, torci bastante, e agora voltando, tentei fazer o meu melhor e ajudar a equipe. Algumas coisas a gente pode melhorar e vai melhorar, mas estou muito contente com a atuação da equipe e principalmente com a vitória”, completou.

