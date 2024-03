O desabafo de Andreas: ‘Duvidaram da nossa qualidade’

Acostumado a jogar na Inglaterra, afinal, defende o Fulham, Andreas sentiu-se à vontade no triunfo da Seleção Brasileira sobre o English Team por 1 a 0, neste sábado (23), em Wembley, nesta Data Fifa, na estreia do técnico Dorival Júnior. Ele, aliás, aproveitou o momento para desabafar.

“Muitos duvidavam da nossa qualidade. Mas nós sabemos nossa força. Com união, fizemos um belo inicio e, agora, é só pensar no próximo jogo”, iniciou.

A próxima partida da Seleção é contra a Espanha, na terça-feira (26), no Santiago Bernabéu, em Madri. Andreas, que entrou no segundo tempo contra a Inglaterra, se coloca à disposição para realizar duas funções.

“Posso ser volante ou meia. Estou aqui para ajudar. Tenho uma gratidão imensa ao professor Dorival por me dar a oportunidade de jogar neste estádio. Para mim, representar a Seleção Brasileira é um sonho de criança, ainda mais com uma vitória”, completou o polivalente do Fulham.

Andreas teve sua primeira chance na Seleção, com Tite, em um amistoso contra El Salvador, em 2018, depois da Copa do Mundo daquele ano. Agora, retorna em alta e pode virar um homem de confiança do técnico Dorival Júnior.

