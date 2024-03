Vini Jr celebra vitória contra Inglaterra e garante foco na Copa América

A vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 sobre a Inglaterra, neste sábado (23), em Wembley, com gol de Endrick, na estreia do técnico Dorival Júnior, não teve Vini Jr como o grande protagonista. No entanto, o atacante do Real Madrid foi fundamental para o triunfo e participou diretamente do lance do gol que garantiu o triunfo em Londres. Na zona mista, após a partida, o jogador comentou sobre a preparação da Canarinho para a Copa América 2024 e afirmou que a equipe está focada na conquista do título.

“Eu estou me preparando, técnica e mentalmente, para quando chegar a Copa América eu estar 100% para presentear a nossa equipe e o nosso povo com o título”, disse Vini Jr.

Além disso, a Seleção Brasileira estreou o novo uniforme produzido pela Nike neste sábado e Vini Jr também foi questionado sobre a preferência entre as camisas 1 e 2 da equipe. Dessa maneira, o atacante não ficou em cima do muro, destacou que a amarela é “a tradicional” e, consequentemente, a mais bonita.

“Eu acredito que a amarela é sempre a tradicional e sempre vai ser a mais bonita”, afirmou.

Temporada mais goleadora pelo Real Madrid

“Acredito que não é ansiedade (a busca pelo gol). Na Seleção, tenho que mudar um pouco o meu jeito de jogar para poder atuar como atuo no Real Madrid. No clube, é um trabalho diário. Mas, na Seleção, venho para aprender e evoluir o mais rápido possível. Viso assimilar tudo o que o Dorival me passa para eu poder atuar de uma maneira melhor. Acredito que hoje fiz um grande jogo.”

Vini Jr busca do centésimo gol no profissional

“Para a galera que não assiste aos jogos e que não entende muito, os dois gols que perdi vão ficar marcados. Mas, eu estou sempre preparado para a próxima oportunidade. Já tenho 99 gols no profissional e espero que o centésimo venha no Bernabéu.”

