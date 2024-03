Copa do NE: Vitória surpreende o Fortaleza em plena Arena Castelão

No duelo entre leões, quem rugiu mais alto foi o baiano. Afinal, o Vitória venceu o Fortaleza por 1 a 0, na noite deste sábado (23), fora de casa, na Arena Castelão, em duelo válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste.

Com o resultado, o Leão da Barra avança, aliás, para a terceira colocação do Grupo A, com 11 pontos. Já o Leão do Pici fica, então, estacionado na segunda posição do B, com oito, em uma campanha de deixar a torcida de cabelo em pé: duas vitórias em sete compromissos.

No fim do segundo tempo, Matheuzinho, de pênalti, tirou João Ricardo da foto e garantiu o triunfo forasteiro.

Por falar em leão, ainda neste sábado, o Sport foi ao Frasqueirão, em Natal, e venceu o ABC por 2 a 0. Romarinho e Zé Roberto marcaram para os pernambucanos.

O Leão da Praça da Bandeira é o líder do Grupo A, com 14 pontos. Já o Alvinegro é o sexto do B, com quatro.

Quem passa na Copa do Nordeste?

Nesta fase, os participantes do Grupo A enfrentam os do Grupo B em turno único. Em seguida, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata final, que começa com as quartas de final.

