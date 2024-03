Clube de Jorge Jesus pode pagar fortuna por Raphinha, do Barcelona

Não bastasse a excelente campanha no Campeonato Saudita, o Al-Hilal pretende reforçar ainda mais o seu elenco visando à próxima temporada. De acordo com o jornal “Sport”, o clube comandado por Jorge Jesus pretende contratar o atacante Raphinha e pode pagar 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) para tirá-lo do Barcelona.

Raphinha vem alternando altos e baixos na atual temporada. Ele chegou ao Barcelona por 58 milhões de euros vindo do Leeds, da Inglaterra, e foi titular da Seleção Brasileira no último sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o English Team.

Caso acerte com o time de Jorge Jesus, Raphinha teria um upgrade em seu salário. Segundo o veículo espanhol, ele ganharia no Al-Hilal cerca de três vezes mais do que recebe atualmente no Barcelona.

Pouco conhecido no Brasil antes de atuar na Premier League, Raphinha foi revelado na base do Avaí. Em seguida, profissionalizou-se no futebol português, país no qual defendeu Vitória de Guimarães e Sporting. O bom rendimento o fez rumar para a França, onde atuou no Rennes. Antes de se mudar para o Barcelona, atuou no Leeds United, da Inglaterra.

Aos 27 anos, Raphinha chegou ao Barcelona em 2022/23. Nesta temporada, são 28 jogos pelo clube, com cinco gols anotados e nove assistências.

