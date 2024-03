Varela, do Flamengo, é liberado da seleção uruguaia para o nascimento da filha

Após dar a assistência para o gol no empate por 1 a 1 com a seleção do País Basco, Guillermo Varela, do Flamengo, foi liberado da delegação uruguaia. Nesse sentido, o lateral-direito irá retornar ao Rio de Janeiro e acompanhar o nascimento da filha.

Dessa forma, a mulher do jogador, Paula Montilla, está em fase final de gestação e agradeceu nas redes sociais a liberação do jogador: “Obrigada! Aqui te esperamos, estamos prontas”.

Neste sábado, no estádio San Mamés, o Uruguai viu a seleção do País Basco abrir o placar, porém aos 15 minutos, chegou ao empate em jogada que teve início com Varela. O jogador cruzou da direita, e Matías Vecino marcou.

Bielsa faz testes na Celeste

Na sequência da Data Fifa, os uruguaios seguem para Lens, na França, local do amistoso de terça-feira, contra a Costa do Marfim. Além do lateral rubro-negro, outro jogador que atua no futebol brasileiro também foi titular. O atacante Agustín Canobbio, do Athletico-PR. Arrascaeta, por sua vez, entrou aos 20 minutos do segundo tempo.

Além disso, o Uruguai conta com outros dois rubro-negros no elenco. O lateral-esquerdo Matías Viña ficou no banco, enquanto Marcelo Bielsa não relacionou o meia Nico de la Cruz. Assim, o técnico aproveitou o amistoso para testar novos nomes na equipe e deixou outros titulares de fora. Entre eles, o volante Federico Valverde e o zagueiro Ronald Araújo.

