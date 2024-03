São Paulo perde 12% de sócios após pico na final da Copa do Brasil

O São Paulo conviveu, recentemente, com um pico no registro de novos sócios-torcedores nas semanas da decisão da Copa do Brasil, diante do Flamengo. Assim, o clube perdeu 12% desses sócios nos últimos seis meses e registrou 54.987 membros na última sexta-feira (22), de acordo com o site do programa.

Nesse sentido, são 8.058 sócios-torcedores a menos do que o pico registrado no final de setembro, quando chegou a 63.045 sócios, impulsionado pela campanha na Copa do Brasil, Ao vencer o Flamengo, o Tricolor conquistou o título inédito da competição nacional.

Por outro lado, o número atual é significativamente maior do que o registrado um ano atrás. No fim de março, com 40.272 sócios (36% a mais). Internamente, os dirigentes acreditam que a movimentação é natural devido ao aumento na procura em períodos de jogos decisivos.

O sócio-torcedor do Tricolor oferece prioridade, que depende de cada plano, para torcedores comprarem ingressos para jogos no MorumBIS. Nesta semana, o clube anunciou uma parceria com um app de delivery de bebidas, que reverte até metade do valor da mensalidade em cupons de desconto. Após a eliminação no Campeonato Paulista, o São Paulo volta a campo no próximo dia 4, para a estreia pela Libertadores. O time, portanto, mede forças com o Talleres, na Argentina, dia 4, às 21h (de Brasília). Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

