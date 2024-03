Otero, do Santos, será julgado na quarta-feira por expulsão contra a Lusa

O venezuelano expulso por falta no meia Giovanni Augusto, da Lusa, aos 27 minutos do segundo tempo. Na súmula, o árbitro Raphael Claus relatou que o jogador foi expulso por atingir o adversário “com as travas da chuteira no tornozelo, torcendo o mesmo e colocando em risco a integridade física de seu adversário”.

Sendo assim, o Tribunal enquadrou o atleta no artigo 254, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O ato praticar jogada violenta com “qualquer ação cujo emprego da força seja incompatível com o padrão razoavelmente esperado para a respectiva modalidade”.

Com isso, a pena pode ser de um a seis jogos de suspensão. Otero, portanto, pode ficar de fora de uma eventual final do Campeonato Paulista, caso o clube elimine o Bragantino, no confronto válido pela semifinal da competição, O duelo com o Massa Bruta acontece na quinta-feira (28), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.