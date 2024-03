Após brilhar em Wembley, Endrick treina pela Seleção: ‘Dormi muito bem’

Mais jovem jogador a marcar um gol em Wembley, Endrick treinou neste domingo (24) no CT do Arsenal, em Londres. Assim, os jogadores que entraram no segundo tempo e os que ficaram no banco de reservas na vitória contra a Inglaterra por 1 a 0, no sábado (23), participaram da atividade. No final da tarde, a delegação embarca para Madri, onde enfrenta a Espanha, na terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília).

Em entrevista à CBF, o atacante do Palmeiras, já negociado com o Real Madrid, destacou como foi a noite após alcançar um feito histórico diante dos ingleses no emblemático estádio. Dessa forma, o jogador fez o gol com apenas 17 anos e 264 dias.

“Dormi muito bem. Tinha treino hoje de manhã e dormi cedo. Dormi com a consciência tranquila, de trabalho bem feito. E agradeço muito a Deus. Agora, vamos em busca da segunda vitória. Se Deus quiser, vamos conquistar”, afirmou Endrick.

“[O gol] foi importante demais. Foi num estádio emblemático. Fico contente, minha família também estava lá. Meu pai, minha mãe, minha namorada, meus amigos, meus empresários. Então, fico muito contente com tudo que Deus fez na minha vida”, disse o jogador do Palmeiras.

Destaque nos jornais internacionais

Apesar de ter iniciado o duelo no banco, Endrick não só entrou, como fez história ao ser o jogador brasileiro mais jovem a estufar a rede de Wembley. Por fim, a BBC, da Inglaterra, e o diário espanhol Marca destacaram a atuação do atacante.

“De Pelé a Ronaldo, de Neymar a Vinicius Jr, o Brasil produziu seu quinhão de superestrelas adolescentes ao longo dos anos – e agora temos o novo garoto. Dê um passo à frente Endrick”, escreveu o site inglês.

