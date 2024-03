Atleta mais jovem a fazer um gol na história de Wembley, Endrick viveu uma noite mágica com a camisa da Seleção Brasileira. Assim, o atacante saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Inglaterra, no lendário estádio. A imprensa inglesa exaltou o desempenho do jogador, do Palmeiras e já negociado com o Real Madrid, e o comparou a Romário.

“De Pelé a Ronaldo, de Neymar a Vinicius Jr, o Brasil produziu seu quinhão de superestrelas adolescentes ao longo dos anos – e agora temos o novo garoto no bairro: dê um passo à frente, Endrick.”, escreveu o site da BBC.

Além disso, o comentarista e ex-jogador Joe Cole comparou Endrick ao tetracampeão Romário. De acordo com o profissional, o jovem lembra o baixinho pelo formato do corpo e maneira como conduz a bola.

“Acho que ele tem um pouco de Romário. O formato do corpo, a maneira como ele guarda a bola. E a alegria em seu rosto. É o jogador mais jovem a marcar em Wembley por um clube ou seleção. Excepcional!, disse o ex-atleta da seleção inglesa, Chelsea e West Ham.

O tabloide “The Sun”, por sua vez, fez uma alusão a um clássico do rock britânico “Teenage Kicks” (uma expressão que significa algo como “diversão adolescente”), da banda Undertones, com o nome de Endrick: “Teenage ‘Dricks”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Imprensa inglesa exalta Endrick após triunfo da Seleção e o compara a Romário apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.