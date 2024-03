Atlético-MG anuncia a chegada do técnico Gabriel Milito

O Atlético-MG anunciou neste domingo (24) a chegada do técnico Gabriel Milito. O acordo entre as partes foi selado no último sábado (23). Assim, o argentino vai assinar contrato com o Galo até o fim de 2025. Agora, o clube aguarda a chegada do treinador no início desta semana para iniciar os trabalhos. Ele substitui Luiz Felipe Scolari, que deixou o cargo na quarta-feira.

Assim que Felipão foi desligado, o nome de Milito surgiu nos bastidores. A negociação com o treinador iniciou-se já na quarta-feira. Na última sexta, o diretor de futebol do Galo, Victor Bagy, viajou para a Argentina para estreitar as negociações com o técnico e acertar os últimos detalhes da sua contratação.

Além de Milito, chegam ao Atlético mais quatro profissionais: Leandro Ávila (auxiliar-técnico), Sergio Di Bartolo (Preparador Físico), Juan Manuel Cortes (analista de desempenho) e Patricio Morales (psicólogo).

O argentino chega para comandar o Atlético por duas temporadas, mas terá de cara a decisão do Campeonato Mineiro, contra o rival Cruzeiro, que tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais por ter feito melhor campanha na fase de grupos.

Entre os dois jogos da final do Estadual, o Atlético terá uma desgastante viagem à Venezuela, onde encara o Caracas, na quarta-feira (4 de abril), no jogo de ida da Libertadores. O duelo será às 19h (de Brasília).

Currículo de Milito

Milito tem 43 anos e trabalhou em quatro clubes como treinador: Estudiantes (2015 e, depois, 2019-2020), Independiente (2016) e O’Higgins, do Chile (2017-2018). Contudo, o maior destaque foi à frente do Argentinos Juniors, entre 2021 e 2023.

O comandante deixou o Argentinos Juniors em agosto do ano passado e foi sondado por vários clubes. Antes da demissão de Felipão, Milito estava praticamente certo com a Universidad Católica, do Chile. Todavia, o interesse do Galo o fez mudar de ideia.

