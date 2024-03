Itália x Equador, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

Após vencer com dificuldade a Venezuela, por 2 a 1, na quinta-feira passada(21/3), na Flórida, a Itália volta a campo neste domingo (24/3). Será o seu segundo jogo nesta data-Fifa e mais uma vez a Azzurra enfrentará um Sul-Americano, nos EUA. Será o Equador, mas desta vez na Red Bull Arena, em Nova Jersey, vizinha a Nova York. Os equatorianos vem de vitória, 2 a 0 sobre a Guatemala, na quinta-feira, exatamente na Red Bull Arena. Este amistoso terá a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura tem início às 15h30, com um esquenta de primeira, com tudo o que rola no mundo do futebol. E com a bola rolando, Diego Mazur estará na narração.

Diego Mazur narra o amistoso. Mas a cobertura da Voz ainda conta com Guilherme Morais nos comentários e Junior Azevedo com as reportagens. Não deixe de acompanhar Itália x Equador com a Voz do Esporte.

