Com a volta de Abel, Palmeiras treina de olho no Novorizontino

Com a volta de Abel Ferreira, o Palmeiras treinou na manhã deste domingo, na Academia de Futebol, visando à semifinal do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino. A partida será disputada na próxima quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Abel Ferreira ganhou alguns dias de folga durante a Data Fifa e viajou para Portugal, onde visitou familiares e recebeu o prêmio Vítor Oliveira, da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) do país.

Na atividade deste domingo, os jogadores de linha do Palmeiras participaram de trabalhos técnicos com objetivos específicos. Já os goleiros ficaram à disposição dos preparadores Thales Damasceno e Rogério Godoy.

Com os goleiros, a comissão técnica de Abel realizou uma movimentação técnica. Em seguida, os jogadores aprimoraram cruzamentos e finalizações. O grupo alviverde volta a treina na manhã desta segunda-feira.

Em recuperação de lesões, o zagueiro Gustavo Gómez e os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues estiveram no Núcleo de Saúde e Performance.

