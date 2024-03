Botafogo abre negociação para contratar técnico Quique Setién, ex-Barcelona

Depois de um mês de conversas e monitoramento do mercado, o Botafogo definiu o seu alvo para ser o treinador na sequência da temporada. O nome é de Quique Setién, espanhol que está desempregado desde setembro do ano passado, quando deixou o Villarreal. Além disso, o profissional também teve uma passagem pelo Barcelona em 2020. A informação é do portal ‘ge’.

Na busca por um substituto de Tiago Nunes, John Textor, dono da SAF Alvinegra, gosta do perfil do treinador espanhol por seu estilo ofensivo. O comandante tem a ideia de uma equipe propositiva e baseada na posse de bola, justamente algo que o norte-americano coloca como fundamental para o “Botafogo Way”.

Por outro lado, as conversas ainda estão no estágio inicial e precisam avançar para chegar a um denominador comum. O periódico ‘AS’ noticiou o interesse alvinegro.

O Glorioso demitiu Tiago Nunes há mais de um mês, no dia 22 de fevereiro, e, desde então, o time tem sido comandado de forma interina pelo auxiliar permanente Fábio Matias. Mesmo com o interino, o time conseguiu avançar para a fase de grupos da Libertadores e segue invicto sob o comando do auxiliar.

Quique Setién iniciou a carreira de treinador no Racing Santander em 2001. Depois, passou por Poli Ejido, seleção de Guiné Equatorial, Logroñés, Lugo, Las Palmas, Real Betis, Barcelona e Villarreal.

