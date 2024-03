Flamengo x Corinthians no Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Um duelo de gigantes promete encerrar a terceira rodada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Nesta segunda-feira (25), às 20h (de Brasília), Flamengo e Corinthians medem forças no Estádio Luso-Brasileiro. O confronto, aliás, terá transmissão ao vivo para todo o Brasil e promete ser eletrizante.

De um lado, o Rubro-Negro enfrenta a pressão na busca por resultados, visto que ainda não venceu na competição e também tropeçou na Copa Rio. Do outro, o Timão vive ótima fase com o título da Supercopa e 100% de aproveitamento no Brasileirão, porém foram ultrapassadas pelo Cruzeiro, que venceu o Inter, no sábado (23).

Onde assistir

A partida terá a transmissão do canal SporTV.

Como chega o Flamengo

A equipe do técnico Maurício Salgado necessita reagir, visto que é a penúltima colocada, com duas derrotas. Na última rodada, sucumbiu diante do Cruzeiro, por 2 a 1. O comandante contará com força máxima para o duelo. Assim, Cristiane é a esperança de gols da equipe para se afastar da zona de rebaixamento e alçar voos maiores na tabela.

Como chega o Corinthians

Em grande fase, as Brabas golearam o América-MG por 4 a 1 na rodada anterior, que marcou o retorno da zagueira Érika após um ano por lesão, e a despedida da diretora Cris Gambaré, que assumirá cargo na CBF, como coordenadora de seleções femininas. Dessa forma, o Corinthians está há seis jogos sem perder na temporada. Depois de serem ultrapassadas pelo Cruzeiro, as meninas da equipe paulista tentam voltar à liderança e manter a invencibilidade.

FLAMENGO X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro feminino – 3ª rodada

Data e horário: 25/03/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Gabi Barbieri; Monalisa, Daiane, Day Silva e Jucinara; Thaisa, Duda, Darlene e Gisseli; Giovana Crivelari e Cristiane. Técnico: Maurício Salgado.

CORINTHIANS: Nicole; Isabela (Letícia Santos), Tarciane, Mariza e Tamires; Ju Ferreira, Yaya e Vic Albuquerque; Fernanda (Eudimilla), Jaque e Milenne. Técnico: Lucas Piccinato.

Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro (PA)

Assistentes: Thayse Marques Fonseca (RJ) e Juliana Martins Gomes (RJ)

