Goran Eriksson realiza sonho: comanda jogo do Liverpool e recebe homenagem

O ex-treinador Sven-Goran Eriksson realizou um sonho. Ele comandou, neste sábado (23), o amistoso entre as lendas de Liverpool e Ajax. Em janeiro, Eriksson revelou ter câncer em estágio terminal. Com a expectativa de vida diminuída, o sueco de 76 anos disse que um dos os sonhos que teve era comandar o Liverpool. Diante disso, o técnico Klopp convidou o sueco quw fez história na seleção inglesa para ser o comandante da equipe por um dia.

A partida, afinal, com 60 mil presentes, serviu para arrecadar doações de alimentos e produtos de saúde. As lendas do Liverpool venceram os ídolos do Ajax, 4 a 2.

“Isso foi lindo demais. Me fez chorar. Mas estou feliz demais”, disse Eriksson, após o amistoso. Enfim, sonho vira realidade.

Quem é Goran Eriksson

Eriksson tem 76 anos. Passou por clubes de ponta como Benfica, Lazio, Roma, Fiorentina, Lazio, Manchester City e Leicester, ente outros. Mas também fez sucesso nas seleções da Inglaterra (nas Copas de 2002 e 2006), México, Costa do Marfim (Copa de 2010) e Filipinas.

