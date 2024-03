Paolla Oliveira se manifesta nos casos de Robinho e Daniel Alves: ‘lamentável’

A atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais para se manifestar a respeito dos casos de Robinho e Daniel Alves, ambos presos acusados de estupro. Em publicação, na noite desse sábado (23), a artista falou sobre os caso.

“Em 2024, no pleno mês de março, o mês das mulheres, é lamentável ainda termos que lidar com notícias desse tipo! Devemos rejeitar a normalização e o silêncio diante dessas situações”, escreveu ela na legenda da publicação.

Paolla disse que é preciso seguir atento a todos os casos e garantir um bom ambiente para todas as mulheres.

“É essencial que continuemos a nos manifestar e a lutar contra toda e qualquer forma de discriminação e violência de gênero. Como ter espaço para discutir ou avançar em outro assunto dentre tantos que temos, sem a garantia mínima de um ambiente seguro e justo para todas as mulheres?!”, finalizou.

Entenda os casos

Daniel Alves recebeu uma condenação de quatro anos e meio por estupro. Afinal, uma mulher de 24 anos acusou o jogador da agressão em uma boate em Barcelona. Dessa forma, após as investigações, se concluiu a culpa do brasileiro. Ele está em prisão desde janeiro de 2023, em Barcelona, Mas o que gerou polêmica é que, por decisão na semana passada, Dani pode sair da cadeia caso pague R$ 5,4 milhões de fiança. Já Robinho recebeu condenação na Itália por estupro coletivo. No entanto, o Brasil não extradita cidadãos natos. Diante disso, a Justiça Italiana pediu para o atleta cumprir a pena no Brasil. Enfim, a decisão saiu nesta semana. O ex-jogador do Santos foi preso na quinta-feira (21).

