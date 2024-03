Fluminense é derrotado pelo Grêmio no Brasileirão Feminino

Na tarde deste domingo (24), o Fluminense conheceu sua primeira derrota no Brasileirão Feminino, caindo diante do Grêmio, por 3 a 2, em Porto Alegre. Anteriormente, o Tricolor das Laranjeiras já tinha vencido uma partida e empatado outra. Mas, agora, conheceu sua primeira derrota na competição. Já as gaúchas venceram pela segunda vez e somam seis pontos na tabela.

No primeiro tempo, o Grêmio foi soberano e conseguiu abrir 3 a 0 sem muita dificuldade. Caty abriu o placar para as gremistas, Dayana Rodriguez aumentou e Cássia marcou o terceiro ainda antes do intervalo. Somente no segundo tempo é que o Fluminense conseguiu a reação, marcando com Gislaine e Annysa. Entretanto, já era tarde para tentar buscar o empate e a vitória ficou mesmo com o time da casa.

Na próxima rodada, o Fluminense encara o São Paulo, no Rio de Janeiro, em partida que acontece sexta-feira (29), às 19h. Já o Grêmio recebe o Palmeiras, um dia antes, em Porto Alegre.

