Itália vence outro amistoso nos EUA. Desta vez, a vítima foi o Equador

Neste domingo (24/3), na Red Bull Arena, em Nova Jersey, a Itália venceu o Equador por 2 a 0. Os gols deste amistoso em terras norte-americanas foram de Pellegrini e de Barella.

Esta foi a segunda vitória italiana nesta data-Fifa de março. A outra foi sobre a Venezuela, por 2 a 1, na Flórida. O Equador vinha de vitória no amistoso anterior, 2 a 0 na Guatemala, na mesma Red Bull Arena.

Itália marca aos três minutos

Os italianos chegaram logo ao primeiro gol. Aos três minutos, a Azzurra teve uma falta próxima da área. Dimarco cobrou na barreira. Mas a bola voltou para Pellegrini. O apoiador da Roma, de longe, mandou uma bomba. Belo gol para a Azzurra. A vantagem deu tranquilidade para a Itália ser consistente. Conseguiu através do destaque da Inter de Milão Barella e seus lançamentos, aparecer com perigo. O Equador até equilibrou na posse (teve 48%) e em finalizações (4 a 4). Mas sem levar perigo ao gol de Vicário (goleiro do Tottenham que fazia a sua estreia).

Equador melhora. Mas Itália amplia

No segundo tempo, o Equador começou a ter um pouco mais de ofensividade. A Itália passou a jogar mais no contra-ataque. Com espaço, os equatorianos foram criando oportunidades. Num deles Alan Franco, recebeu livre. Contudo, chutou por cima. Aos 22, a melhor chance para empatar. O camisa 10 Gonzalo Plata avançou pela direita, cortou para o meio e chutou. Porém, Vicário fez ótima defesa. O Equador passou a reta final em cima, mas errando o passe ou não finalizando quando entrava na área.

Nos acréscimos, aos 47, Orsolini (destaque do Bologna) encontrou Barella desmarcado num contra-ataque. O melhor em campo tocou por cobertura, fazendo 2 a 0. Dessa forma, fecha com vitória o seu ciclo de preparação para a Euro.

