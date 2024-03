Criciúma vence nos pênaltis e fará final diante do Brusque

Neste domingo (24), o Criciúma carimbou seu passaporte para a final do Campeonato Catarinense. Jogando em casa, o Tigre derrotou o Barra pelo placar de 2 a 1, repetindo o placar sofrido na primeira partida. Entretanto, nos pênaltis, a vitória por 4 a 3 confirmou a classificação da equipe para a decisão, na qual irá enfrentar o Brusque, a partir do próximo fim de semana.

Precisando da vitória, o Criciúma foi logo para cima e conseguiu abrir o placar. Aos seis minutos, após lançamento de Marcelo Hermes, Felipe Mateus abriu o marcador. Ainda na primeira etapa, Renato Kayser fez o segundo do time da casa que parecia ter a vaga nas mãos. Mas o Barra diminuiu com Wesley, nos acréscimos, para manter a eliminatória igualada.

No segundo tempo o Criciúma pressionou o Barra, mas não conseguiu chegar ao terceiro gol. Especialmente porque esbarrou nas boas defesas do goleiro Ewerton. Assim, a partida acabou indo para os pênaltis, nos quais o Tigre fez bonito e venceu avançando, por 4 a 3, com Thiago Santos e Álvaro perderam para o Barra.

Na decisão, em duas partidas, o Criciúma irá enfrentar o Brusque, que eliminou o Avaí, também neste fim de semana, vencendo por 4 a 2, na soma dos placares.

