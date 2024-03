Seleção Brasileira chega a Madri para amistoso contra Espanha

A Seleção Brasileira desembarcou, no começo da noite deste domingo (24), em Madri, capital da Espanha. A delegação chegou de Londres, onde venceu neste sábado a Inglaterra, por 1 a 0, afim de enfrentar a Espanha. O próximo amistoso ocorre na próxima terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu.

A chegada da Seleção a Madri aconteceu por volta das 23h locais (18h de Brasília), portanto, duas horas depois do esperado. O hotel que recebe a Seleção fica perto do Estádio do Real Madrid, no CT de Valdebebas. Na chegada do avião ao aeroporto de Barajas, os jogadores acenaram para alguns torcedores que aguardavam a chegada da Amarelinha.

Ainda na manhã deste domingo, os jogadores realizaram o último treino em Londres, antes de embarcar. Até o jogo contra a Espanha, os comandados de Dorival Júnior farão apenas uma atividade, marcada para o Estádio Alfredo Di Stéfano, nesta segunda, às 12h30 (de Brasília).

