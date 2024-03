Gabriel Milito fala pela primeira vez como técnico do Atlético: ‘Emocionado por treinar o Galo’

O Atlético confirmou, neste domingo (24), a contratação de seu novo treinador. O técnico Diego Milito, aliás, falou pela primeira vez como comandante do clube mineiro.

Inicialmente nas redes sociais, Milito falou sobre a chegada ao clube mineiro e aproveitou para parabenizar o Galo pelo aniversário de 116 anos, comemorado nesta segunda-feira (25).

“Olá, Massa, sou Gabriel Milito. Queria dizer que estou muito feliz e emocionado por treinar o Galo. Um gigante do futebol brasileiro e da América do Sul. Estou seguro de que faremos um grande trabalho. Aproveito a oportunidade para felicitar o clube pelos 116 anos de história. Muitos êxitos. Para cima, Galo”, disse o novo comandante do Atlético.

¡Arriba, Galo! O novo comandante já mandou um recado para a Massa e parabenizou o Clube pelos seus 116 anos. #MilitoÉGalo! pic.twitter.com/xvzP2noqu8 — Atlético (@Atletico) March 24, 2024

Além do argentino, chegam ao Atlético mais quatro profissionais: Leandro Ávila (auxiliar-técnico), Sergio Di Bartolo (Preparador Físico), Juan Manuel Cortes (analista de desempenho) e Patricio Morales (psicólogo).

Milito iniciará o trabalho nesta segunda-feira (25) e tem uma dura missão pela frente. Afinal, inicialmente tentará organizar um time que ficou bastante desoroentado com o esquema de jogo antigo, aplicado por Felipão. Além disso, recuperar nomes como Guilherme Arana e Paulinho, ambos em baixa no momento. Enfim, garantir na final com o Cruzeiro, a hegemonia no Mineiro.

