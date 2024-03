Maringá elimina Coritiba e está na final do Campeonato Paranaense

O Maringá é finalista do Campeonato Paranaense de 2024. Neste domingo (24/3), o time do Oeste do estado foi até a capital e, no Couto Pereira, empatou em 0 a 0 com o Coritiba. Como venceu na ida por 2 a 0, o time se garantiu na decisão contra Athletico-PR ou Operário de Ponta Grossa (na ida, Athletico 2 a 1).

O Coxa tinha de vencer e, por isso, não se furtou a buscar o ataque no primeiro tempo. Diante de um rival com três zagueiros, um trio de ataque: Figueiredo, Robson e Leandro Damião. Porém, com 60% de posse e sempre em cima, quase nada conseguiu diante da defesa dos visitantes. Uma cabeçada de Mauricio Antonio para fora foi a sua melhor chance. Mas foi do Maringá o lance mais perigoso: uma finalização de Morelli que o goleiro Pedro Morisco salvou.

Veja aqui a tabela de jogos do Paranaense

No segundo tempo, Coxa mais em cima do que nunca. Robson quase marcou, a zaga tirou na linha e o Maringá se retraiu de vez. Contudo, quando, aos 36 minutos, Gustavo Villar levou vermelho. Com um a mais, Coxa em cima. Porém, mesmo com quatro atacantes (Brandão tinha entrado) seguiu sem sucesso diante da segura partida do goleiro Dheimison. Fim de jogo. Coxa morre na praia e Maringá espera o vencedor de Furão (favoritíssimo e Operário).

