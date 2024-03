Torcedor não suporta clubes da Premier League e se diz apaixonado por ‘nanicos’

Daniel Smith, apaixonado pelo Braintree Town, da sexta divisão inglesa, é um torcedor fora do comum. Afinal, não suporta os grandes clubes do futebol do seu país. Mesmo assim, já visitou 807 estádios na Europa, incluindo de participantes da Premier League até os torneios que não pertencem à nenhuma liga.

No último sábado, ele viveu uma jornada cheia. Pouco antes de a seleção da Inglaterra perder por 1 a 0 para o Brasil, no estádio de Wembley, o clube do coração estava em campo. O gosto foi amargo em dose dupla, já que o Braintree perdeu, em seus domínios, pelo mesmo placar, para o Yeovil Town.

“Sou daqueles que curtem conhecer estádios, em toda a Europa e no Reino Unido. Não tenho simpatia pelos grandes clubes, nem do meu país nem os de fora. Disputar competições com dinheiro é muito fácil. Portanto, nada de Manchester United, City, Liverpool, Arsenal,… o meu interesse é pelos clubes equenos, “, iniciou ele, em entrevista ao Jogada10.

“Para que eu não vá a um jogo do Braintree, algo muito série precisa acontecer. Estou em todos. Nesse sábado, tive essas duas experiências negativas. Após a derrota em nossa casa, conferi pela televisão a derrota do English Team. Depois vim correndo para o trabalho. “,acrescentou Daniel.

Seu amor pelo Braintree Town FC, fundado em 1898, não lhe permite poupar esforços para estar antenado com o cotidiano do clube. Embora trabalhe há mais de dois anos em uma loja de conveniência dentro do aeroporto de Stansted (aproximadamente 55 km a nordeste de Londres), ele sempre dá um jeito de estar nas partidas. A cidade de Braintree, por sua vez, fica localizada a 62 km da capital inglesa.

Ao ser perguntado pela reportagem sobre quem seria o principal jogador da Seleção comandada por Dorival Júnior e se pensa em conhecer o Brasil, Daniel respondeu de imediato:

“Sou fã do Richarlison, sem dúvida o meu jogador preferido. Lamento que ele não tenha jogado este amistoso pela Seleção Brasileira contra o English Team. Sobre visitar o país de vocês, quero ver pessoalmente o futebol de vocês. Fluminense, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Vasco da Gama… Sei que ainda vou realizar esse sonho”, continuou.

Sua escolha pelo Braintree Town vem de berço. Afinal, toda sua família torce para o clube. Mas ele não abre mão de se intitular o torcedor “number one”.

Realidade da Sexta divisão

O Braintree disputa, na temporada 2023/24, a National League N/S, liga que compõe a sexta divisão da Inglaterra.

Essa é uma liga de pouca expressão, considerada até mesmo semi-amadora em aspectos financeiros e de estrutura. Situação, aliás, semelhante à realidade de clubes de menor porte do Brasil.

Mesmo diante de cenário desafiador em relação à torcida por um clube “nanico” da Inglaterra, a fidelidade de torcedores como Daniel Smith é uma das marcas do fascínio que os ingleses têm pelo futebol.

